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19/04/2018
16:25

Выплаты вкладчикам Росэнергобанка через Росгосстрах Банк продлены на 6 месяцев

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Росэнергобанка (КБ "РЭБ" (АО) через отделения Росгосстрах Банк продлены до 24 октября 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Выплата возмещений по вкладам Росэнергобанка осуществляется с 24 апреля 2017 года.

К настоящему времени страховое возмещение получили 9069 вкладчиков. Всего на данный момент выплачено 6.8 млрд руб., что составляет 99.4% от общего объёма страховой ответственности АСВ по этому банку.

Вкладчики, в том числе индивидуальные предприниматели, будут получить страховое возмещение в размере гарантированной государством суммы (до 1.4 млн руб.) в Росгосстрах банке как наличными денежными средствами (по счетам, открытым не для предпринимательской деятельности), так и путём перечисления денежных средств на указанный вкладчиком счет.

Росгосстрах банк аккредитован при АСВ в качестве банка-агента с ноября 2008 года. За весь период сотрудничества с АСВ банк произвёл выплаты страхового возмещения 13 кредитным организациям-участникам системы страхования вкладов. На сегодня Росгосстрах банком осуществляются выплаты клиентам 15 банков.

"AK&M" от 19.04.2018
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