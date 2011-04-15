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19/04/2018
17:09

Цена на нефть в долгосрочной перспективе будет не больше $65 за баррель, полагают аналитики ЦБ

Дальнейшее ужесточение нефтяного рынка может способствовать закреплению нефтяных цен на уровне более чем $70 за баррель, но на временной основе, сообщается в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды", подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

В качестве верхней границы диапазона нефтяных цен аналитик ЦБ по-прежнему видят $65 за баррель.

Рост нефтяных котировок, прежде всего, обусловлен значительным повышением геополитических рисков. Значительную поддержку нефтяным ценам оказали также фундаментальные факторы.

Ведущие международные организации, Международное энергетическое агентство (МЭА) и ОПЕК, в апрельских отчётах отметили продолжающееся снижение коммерческих нефтяных запасов в странах ОЭСР, причём оценки EIA показывают, что запасы уже опустились ниже своего пятилетнего среднего уровня. Это означает формальное достижение цели соглашения ОПЕК+, чему способствует продолжающееся повышение степени следования квотам странами ОПЕК+, обусловленное прежде всего падением добычи в Венесуэле.

Ведущие международные организации также впервые за долгое время улучшили перспективы рынка жидкого топлива, пересмотрев в сторону повышения прогноз роста спроса в большей мере, чем прогноз роста предложения.

Улучшению настроения инвесторов способствует также готовность стран ОПЕК+ продолжить сокращение коммерческих нефтяных запасов.


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