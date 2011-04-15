P&G покупает у Merck бизнес по производству безрецептурных препаратов

Procter & Gamble (P&G) подписала соглашение о приобретении бизнеса по производству безрецептурных препаратов компании Merck. Об этом говорится в пресс-релизе P&G.



Сумма сделки составляет приблизительно 3.4 млрд евро.

Приобретённый актив дополняет существующий бизнес P&G по производству безрецептурных препаратов за счёт быстрорастущего и дифференцированного портфеля торговых марок, пользующихся доверием терапевтов и имеющих широкое географическое распространение. Под этими марками осуществляется продажа эффективных препаратов для облегчения боли в мышцах, суставах и спине, лечения простуды и головной боли, поддержания физической активности и мобильности в Европе, Латинской Америке и Азии. До этой сделки в портфеле P&G отсутствовали препараты для многих из перечисленных областей применения.



Приобретение безрецептурного бизнеса Merck пришло на смену деятельности совместного предприятия с Teva Pharmaceutical Industries. Несмотря на исключительную успешность данного СП, его деятельность будет прекращена с 1 июля 2018 года в силу несовпадения приоритетов и стратегий компаний-участниц.



Безрецептурный бизнес Merck, включающий свыше 900 препаратов, действует в 44 странах мира.



P&G намеревается завершить сделку в течение 2018-2019 финансового года после выполнения необходимых условий и получения разрешения контролирующих органов.



P&G производит и поставляет потребителям широкий ассортимент брендов, включая Always, Ariel, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene, Tide и другие. Компания работает приблизительно в 70 странах мира.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"