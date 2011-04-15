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19/04/2018
17:20

Рост кредитования экономики в I квартале достиг максимума в текущей фазе экономического роста

По итогам I квартала 2018 года рост кредитования экономики оказался самым сильным в текущей фазе экономического роста, сообщается в очередном выпуске бюллетеня "О чём говорят тренды", подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

По оценкам аналитиков, аннуализированные трёхмесячные темпы роста кредитования экономики по итогам I квартала превысили 12%.

В марте рост корпоративного кредитного портфеля (с поправкой на сезонность и очистки от влияния валютной переоценки) замедлился по сравнению с предыдущими месяцами. Этому способствовали как продолжающееся сокращение портфеля корпоративных кредитов в иностранной валюте, так и более медленный рост рублёвого кредитования.

Тем не менее, темпы роста остаются на достаточно высоких уровнях, превышающих средние показатели месячного роста в 2015-2017 годах. При этом оживление связано преимущественно с краткосрочным кредитованием.

Рост розничного кредитования ускорился, достигнув максимума в текущей фазе восстановления. В розничном кредитном портфеле рост поддерживается ипотечным кредитованием, темпы расширения которого остаются высокими даже на фоне макропруденциальных мер Банка России по ограничению высокорискового ипотечного кредитования. Рост розничных кредитов кроме ипотеки стабилизировался и близок к темпам роста заработной платы. В марте просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле осталась на уровне 6.9%, превысив показатель просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю, который снизился с 6.9% до 6.7%.

Похожая динамика наблюдалась после кризиса 2009 года - тогда просроченная задолженность в розничном кредитовании также снижалась быстрее и опустилась ниже уровня просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле.

По итогам I квартала размер резервов на возможные потери по ссудам вырос на 2.2% к/к. При этом прибыль банковского сектора составила 352 млрд руб., превысив показатели прошлого года. Это указывает на увеличение источников роста банковского капитала.


"AK&M" от 19.04.2018
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