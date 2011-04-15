Fesco и швейцарский "ИнтерРейл" будут развивать совместные сервисы на маршруте Китай - Россия - Европа

Транспортная группа Fesco и швейцарский холдинг "ИнтерРейл АГ" 18 апреля в рамках выставки TransRussia/TransLogistica подписали соглашение о намерениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Fesco.



Стороны договорились о сотрудничестве в области развития совместных транспортных сервисов в сообщении Китай - Россия - Европа и обратно, а также Европа - Россия.



Подписанное соглашение направлено на привлечение грузопотоков на сухопутные маршруты между Китаем и Европой, а также Европой и Россией. Стороны намерены в ближайшее время определить приоритетные направления для запуска первых совместных контейнерных сервисов на этих маршрутах, а также внутри России. Fesco и "ИнтерРейл" рассчитывают, что реализация совместных проектов будет способствовать развитию экономического потенциала регионов Евросоюза и РФ, укреплению российско-европейских отношений.



"Fesco заинтересована в дальнейшем увеличении объёмов транспортировки грузов на сухопутных коридорах, проходящих через территорию России. Сотрудничество с "ИнтерРейл" открывает нам возможность выстроить максимально эффективную цепочку доставки грузов по этому маршруту, в том числе за счёт выравнивания объёма встречных грузопотоков и обеспечения оптимального баланса подвижного состава", - отметил президент Fesco Александр Исурин.



В транспортную группу Fesco входят ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) и его ДЗО, в том числе ПАО "Владивостокский морской торговый порт". Fesco осуществляет перевозки под брендами "Трансгарант" (100% дочерняя компания Fesco) и "Русская Тройка" (50% совместное предприятие с ОАО "РЖД"). Группе "Сумма" принадлежит 32.5% акций ДВМП, GHP Group - 23.8%, TPG - 17.4%, East Capital - 4.9%.



В собственности и лизинге у Fesco находятся около 36 тыс. контейнеров вместимостью более 56 тыс. TEU. Флот группы включает 22 собственных судна, а также 4 ледокола в долгосрочной аренде. Контейнерооборот группы в портах Дальнего Востока за 10 месяцев 2016 года снизился на 3.8% до 732.3 тыс. TEU с 761 тыс. TEU за аналогичный период 2015 года.



Чистый убыток группы Fesco и его ДЗО по МСФО в первом полугодии 2017 года составил 720 млн руб. против прибыли в 3.59 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.81% до 19.13 млрд руб. с 18.079 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 74.73% до 2.296 млрд руб. с 1.314 млрд руб., убыток до налогообложения составил 150 млн руб. против прибыли в 3.728 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.



"AK&M" от 19.04.2018