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19/04/2018
18:02

Средняя цена бензина с 9 по 16 апреля в России превысила 40 руб. за литр

Средняя розничная цена бензина в России за неделю с 9 по 16 апреля 2018 года выросла на 0.4% и превысила психологическую отметку в 40 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По состоянию на 16 апреля литр бензина в среднем в России стоил 40.09 руб., что на 0.14 руб. больше, чем неделей ранее.

Цены на бензин АИ-92 и АИ-95 составили 38.3 руб. и 41.31 руб. соответственно. Бензин АИ-98 на конец отчётного периода стоил в среднем по России 46.62 руб.

Цены на дизельное топливо за отчётную неделю выросли на 0.5% и составили 41.25 руб. за литр.

За прошедшую неделю в 67 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего цены на него увеличились в Саранске и Сыктывкаре – на 1%, Симферополе – на 0.9%, Астрахани, Нижнем Новгороде, Нальчике и Пензе – на 0.8%. Снижение цен на бензин на 0.1% отмечалось в Чите.

В Москве за прошедшую неделю цены на бензин выросли на 0.5%, в Санкт-Петербурге – на 0.3%.


"AK&M" от 19.04.2018
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