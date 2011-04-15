Ингосстрах в 2017 году заключил 772 договора страхования КАСКО судов

СПАО "Ингосстрах" в 2017 году заключил 870 договоров страхования ответственности судовладельцев и 772 договора страхования КАСКО судов. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Такие результаты традиционно обеспечиваются за счет высокого размера облигатора по КАСКО судов и качественного сервиса по страхованию ответственности, в том числе с возможностью предоставлять покрытие с лимитом до $1 млрд.



Общий объём сборов компании в этом сегменте по итогам года без учёта входящего перестрахования составил около 2.6 млрд руб., в том числе свыше 1.4 млрд руб. по страхованию КАСКО судов и более 1.1 млрд руб. по страхованию ответственности. Работа компании в области морского страхования была направлена на сохранение и укрепление взаимоотношений с текущими партнёрами, а также на привлечение новых клиентов, как российских, так и зарубежных.



"В 2017 году мировой рынок морского страхования продолжил снижаться. Общее снижение рынка составило примерно 7-8%, что сравнимо с размерами падения 2016 года. При этом российский рынок морского страхования показал более сильное падение – на 21.4%. Основными причинами этого стали, с одной стороны, дальнейший рост курса рубля по валютной части договоров, сокращение объёмов строительства военных судов по сравнению с двумя предыдущими годами, а с другой стороны – дальнейшее обострение конкуренции", – комментирует начальник управления страхования судов и ответственности судовладельцев компании "Ингосстрах" Сергей Трубицын.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 19.04.2018