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19/04/2018
18:25

Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций во II квартале могут составить $13.9 млрд

Фактические платежи по внешнему долгу российских нефинансовых организаций в II квартале 2018 года ожидаются на 9% ниже, чем годом ранее, а в III квартале будут примерно соответствовать уровню прошлого года. Согласно опубликованной на сайте Банка России оценке, платежи могут составить до $13.9 млрд во II квартале и $12.2 млрд - в III квартале.

Оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.

По статистике, в II и III кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $14.9 млрд и $16.7 млрд соответственно.

В 2018 году Банк России расширил выборку компаний - участников опроса по графику погашения внешних долгов до 40 организаций. Опрос показал, что доля внутригрупповых займов в общем объёме выплат по внешним долгам крупных заёмщиков в II и III кварталах составит: 3% в апреле, 1% в мае, 34% в июне, 8% в июле, 41% в августе и 64% в сентябре. С учетом корректировок на внутригрупповое финансирование выплаты крупнейших компаний во II квартале оцениваются в $9.3 млрд, в III квартале - $5.8 млрд.

Заметно большие чистые выплаты в апреле связаны с плановыми погашениями еврооблигаций рядом крупных нефинансовых организаций, обладающих, по нашим оценкам, достаточным запасом валютной ликвидности для исполнения долговых обязательств. В сентябре значимый объём общих предстоящих платежей сформирован преимущественно за счёт внутригруппового финансирования.


"AK&M" от 19.04.2018
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