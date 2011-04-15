Дайджест газеты "Ведомости" от 20 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 20 апреля 2018 года.





ОТ СИЗО СТРАХОВКИ НЕТ



"ФК Открытие" начал преследование бывших владельцев "Росгосстраха": по заявлению руководства банка возбуждено дело о растрате. Сергей Хачатуров арестован.



Лефортовский суд 18 апреля арестовал на два месяца Сергея Хачатурова, младшего брата бывшего предправления "Росгосстраха" Данила Хачатурова. Хачатурова-младшего подозревают в присвоении или растрате (ст. 160.4 УК), сообщил представитель суда. По словам адвоката, речь идет об активах компании, владевшей пакетом акций ОАО "Росгосстрах": "Новый собственник считает, что ему чего-то недодали".



Компанию он не назвал, но сказал, что она участвовала в продаже "Росгосстраха" группе "Открытие". В конце 2016 г. Данил Хачатуров договорился обменять страховщика на долю в "ФК Открытие".





НЕПРОХОДИМАЯ ГОСДУМА



В Госдуме зависли две трети законов, которые должны быть приняты во исполнение решений Конституционного суда.



28 постановлений Конституционного суда, требующих внесения изменений в действующее законодательство, остаются неисполненными, следует из опубликованного на сайте суда информационно-аналитического отчета его секретариата.



14 из таких постановлений приняты в 2017-2018 гг., еще пять ждут своей очереди с 2015 г., самое старое датировано 2008 г. Ситуация с каждым годом улучшается: в апреле прошлого года число неисполненных постановлений Конституционного суда достигало 35, а в 2016 г. их было 45.



Но по-прежнему две трети таких постановлений остаются за Госдумой. Ключевую проблему с исполнением решений секретариат суда связывает "с затягиванием Госдумой принятия необходимого законодательного регулирования". Все остальные участники законодательного процесса связаны жесткими сроками, а вот регламент Госдумы их не имеет.





ПИК ИДЕТ НА РЕКУ К ЛЕОНИДУ ФЕДУНУ



ПИК Сергея Гордеева договаривается еще об одном крупном проекте. Девелопер может вложиться в "Тушино-2018" Леонида Федуна.



Группа компаний ПИК может стать соинвестором жилого квартала "Город на реке "Тушино-2018". Основным инвестором проекта считается структура вице-президента "Лукойла" Леонида Федуна, сам он в интервью "Ведомостям" говорил, что у него есть партнеры в этом проекте, но не называл их. Переговоры находятся на ранней стадии, рассказали два человека, близких к разным их сторонам.Представитель ГК ПИК от комментариев отказался. Представитель АО "Тушино 2018" (девелопер проекта) сказал, что многие застройщики предлагают сотрудничество, компания не рассматривает варианты продажи каких-либо участков, но на обсуждении у нее различные формы дальнейшего совместного развития проекта. "Тушино-2018" появится на территории бывшего Тушинского аэродрома площадью 160 га, построено будет более 1,5 млн кв. м недвижимости, из них 790 000 кв. м жилья, остальное - коммерческая недвижимость.





ALIBABA МАЛОМУ БИЗНЕСУ



Московское правительство поможет 100 производителям продавать товары за границу через Alibaba.com.



До конца года Москва поможет 100 предпринимателям открыть аккаунт на Alibaba.com. Краткая информация о приеме заявок от предпринимателей появилась на сайте 19 апреля, подробности предлагается узнавать по телефону или почте.



Немало московских предпринимателей хотят продавать одежду за рубеж, чтобы получать валютную выручку и расширять производство. Один из способов - выйти на онлайн-площадку оптовых продаж Alibaba.com. Например, производители женских комбинезонов под брендом Way2Walk в Москве продают ежемесячно 100-200 комбинезонов, а через Alibaba.com надеются увеличить эту цифру вдвое.





СТРАХ И ЖАДНОСТЬ



Когда рынки лихорадит, неопытные инвесторы зачастую, суетясь, теряют значительные деньги. Как избежать потерь и даже заработать?



Апрель преподнес неприятный сюрприз инвесторам, привыкшим за последний год к относительной стабильности российского рынка. После объявления Минфином США новых санкций фондовый рынок обвалился за день, 9 апреля, на 8%. Рубль подешевел к доллару на 3%, а к евро на 4%. Рынок лихорадило больше недели: котировки Сбербанка теряли до 25% (от цен на 6 апреля), Газпрома - 8%, а UC Rusal - 32%, а евро и доллар дорожали на 15%.



В панике инвесторы распродавали и российский госдолг. "Шли стихийные продажи, падало все, что могло. И только дней через десять пришло отрезвление, у инвесторов наконец стали восстанавливаться мыслительные процессы", - вспоминает партнер компании Matrix Capital, инвестор с более чем 20-летним стажем.





ОПЕРАТОРАМ РАЗЪЯСНИЛИ ЗАКОН ЯРОВОЙ



Правительство разъяснило операторам, как хранить переговоры абонентов и интернет-трафик по закону Яровой.



Документ появился слишком поздно, и связисты могут не успеть подготовиться в срок, считают эксперты.



Операторы должны хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов шесть месяцев. Это следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации. Сообщения, которые пользователи передают через интернет, предписано хранить 30 дней. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы ежегодно должны увеличивать на 15% в течение лет. Данные можно хранить на серверах других операторов - но по предварительному согласованию с ФСБ.



При этом операторы получили небольшую отсрочку - они могут начать хранить интернет-трафик с 1 октября 2018 г.





РЫНОК ЖДЕТ ОТ ФРС АГРЕССИВНЫХ ШАГОВ



ФРС может пойти на четыре повышения ключевой ставки за 2018 г., уверены инвесторы. Это может привести к инверсии кривой доходности.



На этой неделе уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в 2018 г. повысит процентную ставку три-четыре раза, резко возросла. И это несмотря на то, что доходность долгосрочных облигаций демонстрирует обеспокоенность инвесторов по поводу роста.



Рынок посылает неоднозначные сигналы: с одной стороны, инвесторы все больше верят в то, что центральный банк США будет действовать агрессивно, чтобы ослабить инфляционное давление, но с другой стороны, они опасаются, что в долгосрочной перспективе последствия таких шагов будут далеко не благоприятным.



ФРС занимается перетягиванием каната, считают эксперты.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.04.2018