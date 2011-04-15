Дайджест газеты "Коммерсант" от 20 апреля 2018 года



РОССИЙСКИЕ ПОЛИТТЕХНОЛОГИ ИЗВЕДАЮТ АФРИКУ

ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН ОРГАНИЗУЕТ СОЦИССЛЕДОВАНИЯ НА КОНТИНЕНТЕ



Как стало известно "Ъ", на Мадагаскаре, в ЮАР, Кении и нескольких других странах Африки, где в ближайшие год или два должны состояться выборы, российские политтехнологи проводят мониторинг социально-политической ситуации и социологические исследования. По данным источников "Ъ", организует их работу предприниматель Евгений Пригожин. Опрошенные "Ъ" эксперты полагают, что политтехнологи могут заработать на экспорте российских политтехнологий, но вряд ли ставят целью оказать влияние на исход африканских выборов в пользу РФ.





"ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ" РАЗБЕРУТ НА КОМПОНЕНТЫ

"РОСТЕХ" РАЗРАБОТАЛ НОВУЮ СХЕМУ СПАСЕНИЯ КОНЦЕРНА



Как стало известно "Ъ", госкорпорация "Ростех" нашла для проблемного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) нового частного инвестора. Им станет машиностроительный холдинг "Транспортные компоненты" в партнерстве с дочерней структурой самого "Ростеха". Будущим владельцам предстоит сложная задача: попытки улучшить финансовую ситуацию в КТЗ до сих пор провалились, а его долги достигают 100 млрд руб.





"ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ" ПОДОШЛИ К КОНЦУ

МФК ЗАДЕРЖИВАЕТ ВЫПЛАТЫ ИНВЕСТОРАМ



Старейшая и одна из крупнейших микрофинансовых компаний (МФК) "Домашние деньги" испытывает сложности при расчетах с частными инвесторами. На следующей неделе компания должна исполнить оферту по выпуску облигаций на сумму 1,25 млрд руб., для чего в настоящее время аккумулируются все средства. Облигации данного выпуска торгуются существенно ниже номинала, что свидетельствует о низком доверии к эмитенту, указывают эксперты. Тем не менее они уверены, что "Домашние деньги" в случае необходимости поддержат другие крупные МФО, поскольку дефолт компании больно ударит по всему рынку.





СПИРТУ ПЕРЕКРЫЛИ ДОСТУП

ВОЗ ФИКСИРУЕТ РЕКОРДНОЕ СНИЖЕНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ В РФ



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), россияне стали реже употреблять алкоголь - как промышленный, так и произведенный на дому. Главным фактором снижения, по мнению экспертов, является грамотная политика российского Минздрава - ограничение времени и мест продажи спиртных напитков, их рекламы в СМИ. Практика РФ, по мнению ВОЗ, может в перспективе стать примером для многих других стран со схожими проблемами.





МАЛАЙЗИЯ РЕШИЛА СЭКОНОМИТЬ НА НОВЫХ САМОЛЕТАХ

ВВС БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ, А НЕ ОБНОВЛЯТЬСЯ



Как стало известно "Ъ", малайзийские военные отложили объявление тендера на закупку новых истребителей, в числе которых был и российский Су-30МКМ, на неопределенное время из-за финансовых трудностей. Еще в 2016 году за контракт на сумму около $1 млрд были готовы бороться пять стран, но в Куала-Лумпуре предпочли выжать максимум возможностей из существующего парка ВВС, отказавшись от закупок новой техники в пользу модернизации уже приобретенной.





"КОМСОМОЛЛ" ДОВЕЛ ДО БАНКРОТСТВА

ОСНОВАТЕЛЬ DVI GROUP ВЯЧЕСЛАВ КАМИНСКИЙ ЗАОЧНО АРЕСТОВАН



Как стало известно "Ъ", объявлен в международный розыск и заочно арестован основатель холдинга DVI Group Вячеслав Каминский. Первоначально столичные полицейские искали в группе мошенническое хищение $260 млн инвестиционных займов, выданных Альфа-банком, но в итоге господину Каминскому вменили преднамеренное банкротство входившего в холдинг ООО "Логистикинвест", достраивавшего ТРЦ "КомсоМОЛЛ" в Красноярске. По подсчетам следствия, ущерб, нанесенный Альфа-банку, составил 2,6 млрд руб. Представители бизнесмена полагают, что заочный арест нужен следствию для того, чтобы он не смог вернуться в Россию и решить свои финансовые проблемы.





ГРУЗОВИКИ НЕ ПУСТЯТ К КРЫМСКОМУ МОСТУ

СТРУКТУРА МИНТРАНСА СОРВАЛА ПРОЕКТ ПО ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Как выяснил "Ъ", проблемы с оборудованием для транспортной безопасности Крымского (Керченского) моста расширились. Теперь они касаются не только автоподходов, но и автомобильной части самого моста. Госзаказчик, ФКУ "Упрдор "Тамань"" требует 22,5 млн руб. с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб. Завершение работ намечено на конец апреля, но проект еще даже не одобрен Главгосэкспертизой. В результате сроки запуска движения грузовиков по мосту, уже отложенные на осень, могут дополнительно затянуться.





САДОВОЕ КОЛЬЦО СЖИМАЕТ ЦЕНЫ

ЖИЛЬЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ПОДЕШЕВЕЛО



Стоимость жилья в центре Москвы снижается: в первом квартале цены на квартиры на вторичном рынке Садового кольца упали почти на 3% на фоне роста в других округах. Аренда за тот же период стала на 7% дешевле. Спрос смещается в соседние районы, которые административно относятся к другим округам, где цены заметно ниже.





ЦНИИС ПОТЕРЯЛ КОНТАКТ С РУКОВОДСТВОМ

РОССВЯЗЬ МЕНЯЕТ ГЛАВУ ОПЕРАТОРА БАЗЫ ДАННЫХ ПЕРЕНЕСЕННЫХ НОМЕРОВ



Как стало известно "Ъ", Россвязь решила уволить гендиректора Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) Андрея Грязева. ЦНИИС работает с силовыми ведомствами по направлению систем оперативно-разыскных мероприятий и кибербезопасности, а также управляет базой данных абонентских номеров. Основанием для отставки, по данным ведомства, стало "неэффективное и не всегда правомерное" использование имущества ЦНИИС. Сам господин Грязев планирует оспаривать увольнение в суде.





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"AK&M" от 20.04.2018