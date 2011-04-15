Суд подтвердил законность требований Ростехнадзора к Coca-Cola. Об этом говорится в материалах ведомства.



Межрегиональным технологическим управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена проверка ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия".



По результатам проверки компании "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" выдано предписание переоформить имеющуюся лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.



"Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия", не согласившись с выданным предписанием, считая его незаконным и необоснованным, обратилась с жалобой в суд.



После многочисленных судебных разбирательств, 30 марта 2018 года Верховный Суд Российской Федерации поддержал правовую позицию Межрегионального технологического управления Ростехнадзора и подтвердил законность требований о переоформлении лицензии.



ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" входит в Coca-Cola HBC.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC), созданная в 2000 году греческая "дочка" компании Coca-Cola, работает в 28 странах и является одной из крупнейших компаний-производителей безалкогольных напитков в Европе. Компания контролируется Coca-Cola и Kar-Tess Group.



Компания Coca-Cola - крупнейший производитель безалкогольной продукции предлагает потребителям 450 брендов газированных и негазированных напитков. Наряду с брендом Coca-Cola в портфель компании входят такие бренды, как Diet Coke, Fanta, Sprite, Coca-Cola Zero, Vitaminwater, Powerade, Minute Maid и Georgia Coffee.









"AK&M" от 20.04.2018