ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Русский Торговый Банк"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Русский Торговый Банк" (Москва). Об этом говорится в сообщении регулятора.



Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 215 место в банковской системе Российской Федерации.



Бизнес-модель банка носила высокорискованный характер и была ориентирована на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заёмщиков имел признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчётности реального финансового положения и представлял в ЦБ РФ существенно недостоверную отчётность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).



Банк России неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.



Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.



КБ "РТБК" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определённым в установленном законодательством порядке.



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