ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Логос"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Логос" (Москва), говорится в сообщении регулятора.



Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 514 место в банковской системе Российской Федерации.



В деятельности банка "Логос" установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности, представляемой в Банк России.



Банк России неоднократно применял в отношении банка "Логос" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.



Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.



ООО ИКБ "Логос" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.



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