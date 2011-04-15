Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20/04/2018
11:10

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Логос"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Логос" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 514 место в банковской системе Российской Федерации.

В деятельности банка "Логос" установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учёте и отчётности, представляемой в Банк России.

Банк России неоднократно применял в отношении банка "Логос" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

ООО ИКБ "Логос" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100