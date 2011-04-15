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20/04/2018
11:33

Страховое возмещение вкладчикам "Конфидэнс Банка" выплатит Сбербанк

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Конфидэнс Банк" (Кострома). Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Конфидэнс Банк" начнутся 25 апреля 2018 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений будет размещено 24 апреля 2018 года на сайте АСВ.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Конфидэнс Банк" (Кострома) 13 апреля.

ООО КБ "Конфидэнс Банк" - участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчётности, по величине активов кредитная организация занимала 271 место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 20.04.2018
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