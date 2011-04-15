Выплата страховки вкладчикам банка "Логос" начнётся не позднее 4 мая, говорится в сообщении АСВ.



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате страхового возмещения.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Логос" 20 апреля. По величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 514 место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 20.04.2018