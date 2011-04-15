Сбербанк запускает акселератор в сфере интеллектуальной робототехники

Сбербанк в партнёрстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) разрабатывает программу акселерации проектов в сфере интеллектуальной робототехники. Об этом говорится в сообщении банка.



Программа сфокусирована на проектах, относящихся к таким перспективным направлениям как создание персональных роботов-ассистентов, логистических роботов, коллаборативных промышленных роботов-манипуляторов, беспилотных автономных транспортных средств (воздушных и наземных), промышленных экзоскелетов.



Команды стартапов из разных регионов России в течение трех месяцев смогут дорабатывать прототипы своих решений в мастерских профильной лаборатории Сбербанка. Кроме того, они должны за это время найти точки роста бизнеса и каналы привлечения новых клиентов, сфокусироваться на самых прибыльных сегментах, а также подготовить MVP (minimum viable product). При наличии спроса бизнес-подразделений Сбербанка на продукт команды смогут реализовать пилотный проект прямо в Сбербанке.



ФРИИ обеспечит акселератор консалтинговой, образовательной, маркетинговой и юридической поддержкой экспертов фонда, а также предоставит стартапам доступ к лучшим специалистам рынка и индивидуальных трекеров.



Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) - российский фонд венчурных инвестиций. В портфеле фонда - более 400 компаний. В соответствии со статистикой VentureSource от Dow Jones ФРИИ входит в топ-5 самых активных венчурных фондов Европы по количеству сделок. Инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, оказывает стартапам образовательную и консалтинговую поддержку. Участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 20.04.2018