Выплата страховки вкладчикам КБ "РТБК" начнётся до 4 мая, говорится в сообщении АСВ.



До указанной даты АСВ опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приёма заявлений о выплате страхового возмещения.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности.



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Русский Торговый Банк" (Москва) 20 апреля. Согласно данным отчётности, по величине активов на 1 апреля 2018 года кредитная организация занимала 215 место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 20.04.2018