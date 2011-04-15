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20/04/2018
10:42

Позитивные факторы все еще актуальны, полагают аналитики

После раунда фиксации прибыли на рынок могут вернуться охотники за подешевевшими бумагами. Надежды на потепления в отношениях Запада и России сохраняются, котировки Brent все еще находятся вблизи уровня $74 за баррель, а мировая экономика уверенно растет. Тем не менее, в последний торговый день недели не исключается осторожность инвесторов, полагает аналитик БКС Глобал Маркетс Марк Брэдфорд.

Вчера все факторы указывали на возможность нового рывка вверх, в частности нефтяные цены повысились до уровня $74 за баррель, макроданные из США и Китая свидетельствуют о хорошем росте, новые санкции против России пока не ожидаются, а геополитическая напряженность снижается. Тем не менее инвесторы предпочли не испытывать судьбу и зафиксировали прибыль.

"AK&M" от 20.04.2018
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