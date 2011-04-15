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20/04/2018
13:09

Кабмин изменил порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Правительство РФ изменило порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения, в соответствии с которыми совокупная плата граждан за коммунальные услуги, в зависимости от которой устанавливаются региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, будет определяться с использованием также предельного уровня цены на тепловую энергию. Это обусловлено внедрением новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения - целевой модели рынка тепловой энергии.

Ранее в закон "О теплоснабжении" внесены изменения, направленные на внедрение новой модели ценообразования в сфере теплоснабжения - целевой модели рынка тепловой энергии. В ценовых зонах теплоснабжения предусматривается переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя.

Такая предельная цена будет определяться ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии (так называемая альтернативная котельная).


"AK&M" от 20.04.2018
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