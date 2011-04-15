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20/04/2018
14:20

Банк России не исключает более быстрого приближения инфляции к 4% в 2018 году

Банк России не исключает несколько более быстрого приближения инфляции к 4% в 2018 году. Это в том числе будет зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий. При этом риски превышения цели в 2018 году оцениваются как невысокие, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России "Динамика потребительских цен".

В марте отмечалось небольшое ожидаемое повышение инфляции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием запасов отечественных овощей, а также корректировкой тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. При этом инфляция оставалась на низком уровне, чему способствовало сохранение тенденции к снижению инфляционных ожиданий, консервативное потребительское поведение, высокая насыщенность потребительских рынков и стабильная курсовая динамика в марте. По-прежнему дешевле, чем годом ранее, были крупы и макароны, мясопродукты, сахар, яйца.

По прогнозу Банка России, во II и III кварталах динамика инфляции будет, в том числе зависеть от внешних факторов. Согласно оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю апреля, когда отмечалось повышение курсовой волатильности, оставался сдержанным. В отсутствие неблагоприятного изменения внешних условий влияние произошедшего ослабления рубля на цены будет небольшим. В последнее время чувствительность цен к курсовой волатильности снижалась.

Это было связано, в том числе с развитием импортозамещения и ростом локализации производства отдельных товаров (например, на рынке автомобилей, а также бытовой техники и электроники). В целом под влиянием произошедших событий возвращение инфляции к цели 4% может быть несколько более быстрым, чем ожидалось ранее.


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