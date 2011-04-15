ФАС обнаружила "беспрецедентное по своей наглости" нарушение при госзакупках

ФАС проинформировала о новом виде нарушений на госзакупках - запрограммированном искажении исходных показателей к закупаемым товарам, работам и услугам. Заказчики формируют техническое задание, причем в такой файл погружают формулу, автоматически изменяющую ранее заявленные показатели. После несанкционированного изменения параметров, показатели, представленные участником, противоречат требованиям заказчика. Как следствие, заявка признается некорректно заполненной и может быть отклонена заказчиком.



"Если ранее недобросовестные заказчики "затачивали" требования закупки под определенных поставщиков, преднамеренно готовили сложные и запутанные требования к закупке, надеясь на ошибку в заявках "нежелательных" участников, то сегодня они осваивают новое нарушение, беспрецедентное по своей наглости", - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.



Такое нарушение было выявлено в закупке Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород по ремонту участка автодороги М-7 "Волга" стоимостью 1.7 млрд руб., аналогичное - ранее в закупке Минтранса Ростовской области на строительство участка дороги с ценой контракта 1.4 млрд руб.



Так, в закупке Управления автомагистрали Москва-Нижний Новгород требования к показателям товаров размещено заказчиком в формате Excel. На этапе заполнения заявки участник вносит в эту таблицу необходимые числовые значения в ячейку D и в этот момент в ячейке C изменяются исходные данные заказчика, а именно меняются единицы измерения, миллиметры автоматически заменяются на метры, что в последствии не соответствует требованиям документации и является основанием для отклонения заявки.





"AK&M" от 20.04.2018