Московская Биржа и Шанхайская биржа золота подписали соглашение о сотрудничестве

Московская Биржа и Шанхайская биржа золота (Shanghai Gold Exchange – SGE, Китай) 19 апреля 2018 года подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие сотрудничества двух бирж в сфере биржевой торговли золотом. Об этом говорится в сообщении российской биржи.



Текст меморандума предусматривает обмен информацией о рынках и биржевых продуктах в драгоценных металлах, представленных в России и Китае, проведение совместных мероприятий и исследований рынка по данной тематике, стажировки сотрудников, а также определение возможностей для сотрудничества.



Подписание меморандума между Московской Биржей и Шанхайской биржей золота стало следующим шагом в расширении взаимодействия в финансовой сфере между Россией и Китаем и развитии организованного рынка драгоценных металлов, предусмотренным положениями соглашения о Сотрудничестве в сфере биржевой торговли золотом, подписанного Банком России и Народным банком Китая в сентябре 2017 года.



Группа "Московская Биржа" управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, в т.ч. драгоценными металлами. Поставочные торги золотом и серебром были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Участниками биржевого рынка драгоценных металлов являются 61 организация: 47 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.



Шанхайская биржа золота была создана в 2002 году и на сегодняшний день является крупнейшей в Китае биржей по торговле драгоценными металлами (золотом, серебром, платиной). В 2014 году для организации доступа нерезидентов к торгам драгметаллами на Шанхайской бирже золота была создана международная секция (SGE International Board), зарегистрированная в Шанхайской зоне свободной торговли (Shanghai Pilot Free Trade Zone).







"AK&M" от 20.04.2018