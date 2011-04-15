Минэкономразвития не поддержало требование о повсеместной замене в России ламп и светильников с 1 июля 2018 года

Минэкономразвития подготовило отрицательное заключение оценки регулирующего воздействия на инициативу Минэнерго изменить требования к осветительным устройствам и электрическим лампам, которые используются на улицах, в общественных местах и на производствах. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Разработчик предлагает заменить действующие осветительные приборы и лампы на устройства более высокого класса энергоэффективности. Согласно документу, новые требования должны вступить в силу 1 июля 2018 года.



Для оценки документа Минэкономразвития провело публичные консультации с представителями регионов и бизнеса. Участники обсуждения отметили, что требования Минэнерго приведут к серьезным бюджетным затратам.



"Затраты на замену осветительных приборов лягут на региональные и муниципальные бюджеты. Несколько регионов сообщили, что недавно закупили новые партии светильников, которые не попадают под предлагаемые требования", - отметил директор департамента оценки регулирующего воздействия Вадим Живулин. - Для снижения финансовой нагрузки на регионы мы предлагаем ввести достаточный переходный период и проводить замену по мере износа действующих устройств".



Документ устанавливает новые требования к производителям ламп и осветительных приборов, которые в конечном итоге могут привести к значительному повышению стоимости продукции.



Кроме того, часть положений документа противоречат законодательству о Евразийском экономическом союзе. Оно, в частности, обязывает государства-члены Союза обеспечить на своей территории оборот продукции, которая соответствует техрегламентам ЕАЭС, без предъявления дополнительных требований и проведения оценки соответствия.





"AK&M" от 20.04.2018