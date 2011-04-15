ЦБ РФ докапитализирует Автовазбанк на 350 млн руб.

Банк России докапитализирует Автовазбанк (АВБ) на 350 млн руб., сообщает регулятор.



"Банк России утвердил изменения в план по предупреждению банкротства Автовазбанка, которыми предусмотрено выделение ЦБ РФ финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации ЦБ РФ в размере 350 млн руб. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций АО "Банк АВБ", - говорится в сообщении.



Напомним, что в начале апреля ЦБ РФ возложил функции временной администрации в Автовазбанке на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). До этого с 2015 года АВБ санировался Промсвязьбанком.



ОАО "Банк АВБ" (АвтоВАЗБанк, Тольятти) основан в 1988 году. Уставный капитал банка составляет 999.924 млн руб. Банк специализируется на кредитовании юрлиц, малого и среднего бизнеса и физлиц, привлечении депозитов физлиц, расчетно-кассовом обслуживании юр- и физлиц. Головной офис расположен в Тольятти, операционные и дополнительные офисы в Центральном и Приволжском федеральных округах, филиалы в Москве, Димитровграде и в Республике Кипр.





"AK&M" от 20.04.2018