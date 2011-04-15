Минстрой планирует разрешить использовать государственные жилищные сертификаты для участия в долевом строительстве

Минстрой России планирует разрешить использовать государственные жилищные сертификаты (ГЖС) для участия в долевом строительстве с 2019 года. Как говорится в сообщении министерства, об этом журналистам сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень на IV Ялтинском международном экономическом форуме 20 апреля.



"В настоящий момент Минстрой России готовит все необходимые документы для того, чтобы обеспечить граждан возможностью использовать государственные жилищные сертификаты для участия в долевом строительстве с 2019 года. Мы надеемся, что по этому вопросу нам удастся быстро пройти согласование с остальными профильными министерствами и получить одобрение Правительства Российской Федерации", - сообщил М.Мень.



Кроме этого, министр рассказал о планах Минстроя России перевести ГЖС в электронную форму в 2019 году. "Это позволит уменьшить объёмы документооборота, сократить время на выдачу сертификатов гражданам, а также автоматизировать процедуры формирования и ведения реестров выданных ГЖС", - уточнил М.Мень.



В соответствии с распоряжением Правительства РФ, в 2018 году выпущено 7.4 тыс. государственных жилищных сертификатов на 14.9 млрд руб. для социально значимых категорий граждан. Это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований.



В сентябре 2017 года исполнилось 20 лет с начала выпуска государственных жилищных сертификатов. За этот период государственная помощь в приобретении жилых помещений с использованием сертификатов была оказана уже около 300 тыс. семей.





"AK&M" от 20.04.2018