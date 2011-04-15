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20/04/2018
16:23

В Курской области в 2018 году будет сдано в эксплуатацию 11 газопроводов

В Курской области в 2018 году будет сдано в эксплуатацию 11 газопроводов. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

С 2005 года Курская область успешно сотрудничает с ПАО "Газпром" в рамках программы газификации регионов РФ.

На состоявшейся на этой неделе встрече губернатора Курской области Александра Михайлова и председателя правления Газпрома Алексея Миллера, речь шла об итогах и дальнейших перспективах сотрудничества. Как было отмечено, в 2005-2017 годах инвестиции Газпрома в газификацию региона составили 7.1 млрд руб. Построено 97 газопроводов общей протяжённостью 1681 км. В результате, уровень газификации региона составляет 95.1%, в том числе в сельской местности 91.2%.

По программе на 2016-2020 годы в области активно ведётся газификация домовладений в населённых пунктах и перевод на газообразное топливо объектов социально-культурного назначения и агропромышленного комплекса.

В текущем году в регионе предусматривается начать строительство 16-и межпоселковых газопроводов высокого давления, газопровод-отвода, ГРС "Медвенка-2" и ГРС "Рыльск". Сдано в эксплуатацию в нынешнем году будет 11 газопроводов. Благодаря этому голубое топливо поступит в 66 населённых пунктов Конышевского, Хомутовского, Курчатовского, Рыльского, Черемисиновского, Октябрьского, Железногорского, Льговского районов. Долгожданный газ придёт и в микрорайон "Северный" города Курска.

Общая протяжённость газопроводов составит 131 км. Синхронно в районах будет построено и сдано в эксплуатацию более 104 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. Это позволит газифицировать 1084 домовладений (квартир), перевести на газообразное топливо 18 котельных объектов социально-культурного назначения.

В целом до 2020 года будут построены межпоселковые газопроводы ко всем остающимся пока без газа сельским советам региона. В настоящее время газифицированы на 99% домовладения в населенных пунктах Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, Поныровского, Пристенского, Советского, Солнцевского, Суджанского, Тимского и других районов. В 2018 году уровень газификации достигнет 99% в Конышевском, Октябрьском, Черемисиновском районах.

"AK&M" от 20.04.2018
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