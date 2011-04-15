Совкомбанк закрыл сделку по покупке 30% РосЕвроБанка

Совкомбанк 20 апреля 2018 года закрыл сделку по приобретению 30% акций РосЕвроБанка после получения одобрения сделки ЦБ РФ 9 апреля 2018 года. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.



Доля Совкомбанка в капитале РосЕвроБанка увеличилась до 75% с 45%.



Основатели и основные владельцы РосЕвроБанка, Андрей Суздальцев, Сергей Гришин, также как и Илья Бродский, приняли решение конвертировать часть своих акций в капитал Совкомбанка на следующем этапе объединения банков во второй половине 2018 года. РосЕвроБанк будет консолидирован в отчётности Совкомбанка по МСФО за первое полугодие 2018 года.



После объявления сделки 13 марта 2018 года рейтинговые агентства S&P и АКРА подтвердили кредитные рейтинги Совкомбанка и РосЕвроБанка на текущем уровне, а агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг банков и повысило по ним прогноз до "позитивного". Агентство Moody’s также подтвердило рейтинг Совкомбанка на текущем уровне.



Согласно прогнозам аналитиков, у объединённого банка капитал достигнет 100 млрд руб., а активы – 1 трлн руб. Банк уже в 2018 году станет третьим крупнейшим частным банком страны. У банка будут отделения в большинстве населённых пунктов России, 200 тыс. корпоративных и более 3 млн клиентов-физических лиц; банк обеспечит доступ к государственным закупкам 400 тысячам малых и средних предприятий.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"