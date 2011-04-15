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20/04/2018
17:45

Производство молока в хозяйствах всех категорий в РФ за I квартал выросло на 2.2% до 6.56 млн

Производство молока в хозяйствах всех категорий в РФ за первый квартал 2018 года выросло на 2.2% до 6.56 млн т с 6.42 млн т годом ранее. Об этом сообщил Минсельхоз.

В сельскохозяйственных организациях рост производства молока составил 4.6%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 4.1% соответственно.

Наибольший прирост производства молока обеспечили сельхозорганизации Краснодарского края, Новосибирской, Воронежской, Калужской, Свердловской областей.

Снижение производства молока допущено в Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Республике Башкортостан и Ставропольском крае.

За три месяца текущего года средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) увеличился на 3.7% и составил 1451 кг.

Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Карачаево-Черкесской Республике (+396 кг), Республике Крым (+308 кг), Пензенской (+280 кг), Амурской (+204 кг) и Курганской областях (+199 кг).


"AK&M" от 20.04.2018
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