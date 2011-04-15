"Газпром нефть" планирует выплатить рекордные дивиденды за 2017 год в размере 71.1 млрд руб. из расчёта 15 руб. на одну обыкновенную акцию

Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров компании (ГОСА). По решению совета директоров, годовое собрание акционеров "Газпром нефти" пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июня 2018 года.



Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров "Газпром нефти", будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на конец операционного дня 15 мая 2018 года.



Совет директоров одобрил проект распределения прибыли, полученной по итогам деятельности компании в 2017 году, и рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 71.1 млрд руб., или 15 руб. на одну обыкновенную акцию (с учётом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года, в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию). Это соответствует 28.1% от величины чистой прибыли группы "Газпром нефть" по стандартам МСФО, которая по итогам 2017 года выросла на 26.5% и составила 253.3 млрд руб. Таким образом, размер дивидендов "Газпром нефти" за 2017 год может более чем на 40% превысить уровень 2016 года и стать абсолютным историческим максимумом для компании.



Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается определить 26 июня 2018 года.



Кроме того, совет директоров внёс кандидатуру АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" на утверждение годовым собранием акционеров аудитором компании на 2018 год.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 20.04.2018