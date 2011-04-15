Дайджест газеты "Коммерсант" от 23 апреля 2018 года



ЗАЕМЩИКАМ И СТЕНЫ НЕ ПОМОГАЮТ

ОКОЛО СТА ЧЕЛОВЕК В НОВОСИБИРСКЕ ЛИШИЛИСЬ ЖИЛЬЯ



Случаи введения граждан в заблуждение при оформлении займов под залог недвижимости становятся массовыми. Так, в Новосибирске выявлен нелегальный кредитор, который вместо договора займа под залог недвижимости подписывал договор купли-продажи на жилье. По экспертным оценкам, пострадали более ста человек, причем в возбуждении уголовных дел им отказали. Правозащитники надеются, что изменить ситуацию поможет вмешательство Генпрокуратуры.





К ДЕНЬГАМ РГС ПОДОШЛИ ЧЕРЕЗ БАНК

СЛЕДСТВИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ ДОЧЕРНИМИ СТРУКТУРАМИ "РОСГОССТРАХА"



Как стало известно "Ъ", в рамках масштабного уголовного расследования в отношении экс-руководителей компании "Росгосстрах" (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения. Следствие считает, что она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций ПАО "Росгосстрах". Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку "нельзя украсть свое же имущество", а якобы выведенные средства и сейчас находятся на счете в банке "Открытие", который в прошлом году приобрел РГС.





С-300 НАЦЕЛИЛИСЬ НА СИРИЮ

ДАМАСК МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКИЕ ЗРК СОВСЕМ СКОРО



Как стало известно "Ъ", Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 "Фаворит" в Сирию. Еще в 2010 году Дамаск законтрактовал данные ЗРК, но уже на этапе реализации контракт был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство. На этот раз, по данным "Ъ", поставку "Фаворитов" планируется осуществить на безвозмездной основе, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО, способную прикрыть Дамаск и места размещения авиатехники от обстрелов. Эксперты считают, что реакция израильских военных на такой шаг будет предсказуемо негативной, а некоторые не исключают нанесения ими удара по местам дислокации С-300.





СТУДЕНТОВ ЖДУТ В ВЕЧНОСТИ

ДАЖЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ МАЛО ДЛЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО



Инициатива Global Education Futures (GEF) опубликовала на прошлой неделе доклад "Образование для сложного общества" - результат трехлетнего обсуждения на площадках GEF сценариев долгосрочной трансформации образования. Выводы доклада: сама по себе цифровизация образования, в том числе в РФ, не в состоянии обеспечить будущую экономику и общество образовательными технологиями. Хотя университеты и школы останутся частью образовательных экосистем, некоммерческие организации и частные структуры, такие как карьерные, игровые и медиаплатформы, будут важными партнерами "эволюционирующих образовательных сообществ".





САМЫЙ КРАСНЫЙ ОМБУДСМЕН

ЗАЩИТУ МОСКОВСКОГО БИЗНЕСА МОГУТ ПОРУЧИТЬ ВНУКУ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА



Как стало известно "Ъ", в Москве может смениться бизнес-омбудсмен. На уровне столичных властей, по утверждению источников "Ъ", обсуждается назначение на этот пост внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутата Мосгордумы Леонида Зюганова. Господин Зюганов-младший сообщил "Ъ", что переговоры были, но "никаких серьезных договоренностей" пока нет. За смену уполномоченного, но на предпринимателя, выступает и федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он напомнил "Ъ", что нынешний городской омбудсмен Михаил Вышегородцев "был согласован как политик", представлявший Михаила Прохорова и его партию "Гражданская платформа".





ЮРИЙ ЧАЙКА ИЗУЧИТ ТЕХНИКУ КРЕДИТОВАНИЯ

АНАТОЛИЙ МОТЫЛЕВ ЗАНИМАЛ У СВОИХ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ



Как стало известно "Ъ", защита фигурантов уголовного дела о хищениях в принадлежавшем Анатолию Мотылеву М-банке обратилась в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах их уголовного преследования. По версии адвокатов, СКР с 2015 года рассматривает техническое кредитование внутри банковской группы Анатолия Мотылева, направленное на улучшение отчетности перед ЦБ, как хищение средств. Между тем участники схемы платили по займам проценты, а не вернули их друг другу из-за краха финансовой империи господина Мотылева.





"НАМ НЕ НАДО БОРОТЬСЯ ЗА РЕПУТАЦИЮ. МУНДИР НАШ И ТАК ЧИСТ"

СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ АНДРЕЙ КРУТСКИХ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С США В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ





На минувшей неделе в МИД РФ вновь посетовали на то, что, несмотря на обвинения в адрес российских властей, якобы вмешавшихся в американские выборы 2016 года, США отказываются от прямого диалога с Россией по кибервопросам. Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Крутских в интервью корреспонденту "Ъ" Елене Черненко заверил, что Москва готова опустить свой "киберкольт", если так же поступит Вашингтон.





АБХАЗИИ ГРОЗИТ ЭНЕРГОДЕФИЦИТ

РОССИЯ И ГРУЗИЯ БОЛЬШЕ НЕ ГОТОВЫ ЕГО ПОКРЫВАТЬ



Остановка на длительный ремонт в начале 2019 года Ингурской ГЭС может привести к обесточиванию Абхазии. Обычно в таких случаях дефицит для Сухума закрывался по кольцевой схеме поставками "Интер РАО" из РФ, в основном за счет российского бюджета и отчасти Грузии. Сейчас в Тбилиси считают, что такая схема потребует от страны слишком больших затрат при отсутствии лишней энергии на фоне роста внутреннего спроса. России же все сложнее находить на юге страны лишнюю выработку для поставок в Грузию и Абхазию: из-за нехватки генерации и присоединения Крыма энергосистема здесь загружена до предела.





РОССВЯЗЬ НЕДОСЧИТАЛАСЬ ПРИБЫЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТОРА БАЗЫ ПЕРЕНЕСЕННЫХ НОМЕРОВ СОЧЛИ НЕЭФФЕКТИВНОЙ





Комиссия Россвязи признала неэффективной деятельность Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС) в 2017 году, поручив ему разработать антикризисный план. Вместо ожидаемой прибыли ЦНИИС, занимающийся разработкой систем оперативно-разыскных мероприятий и базой перенесенных номеров, показал убыток в размере 28 млн руб. Проверка Россвязи выявила на предприятии нарушения, о которых ведомство сообщило в ФСБ.





ПАРОМЫ ОТОШЛИ К "РОСМОРПОРТУ"

ОБНОВЛЕНИЕ ЛИНИИ УСТЬ-ЛУГА-БАЛТИЙСК МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ



Как выяснил "Ъ", правительство решило отказаться от концессионной схемы строительства железнодорожных паромов Усть-Луга-Балтийск. Заказчиком судов станет ФГУП "Росморпорт", а их число сократят с трех до двух. При этом уже очевидно, что стоимость паромов окажется гораздо выше планировавшихся 4,7 млрд руб., а сроки строительства могут затянуться.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 23.04.2018