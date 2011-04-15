Дайджест газеты "Ведомости" от 23 апреля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 23 апреля 2018 года.





"Я НЕ САМЫЙ УДАЧЛИВЫЙ ИНВЕСТОР"



Рубен Варданян рассказывает о том, как пытается изменить мир, своих инвестициях, офисе будущего и почему сетевые связи станут важнее государств и институтов.



Уйдя из Сбербанка, которому продал "Тройку диалог", Рубен Варданян создал инвестиционный бутик "Варданян, Бройтман и партнеры", Philin, помогающую создавать инфраструктуру для благотворительности, и Phoenix Advisors, занимающуюся вопросами защиты благосостояния и подготовке плана преемственности. Эта проблема особенно беспокоит бывшего инвестбанкира: многим российским бизнесменам первой волны сейчас 50-70 лет, и в ближайшие 20 лет остро встанет проблема передачи состояний - впервые в новейшей истории России. Найти в графике Варданяна час на интервью оказалось непросто - договаривались мы за месяц. Он объясняет, что участвует в 62 проектах, но в подчинении у него всего пять человек. Мир меняется на глазах, и Варданян пытается этому способствовать и в чем-то забежать вперед - он всегда играл вдолгую.





КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ



Вопрос, могут ли власти читать сообщения в мессенджерах, на самом деле общемировой.



Ситуация, которую мы наблюдаем вокруг попыток исполнения закона Яровой и передачи спецслужбам так называемых ключей шифрования, свойственна не только нашей стране. На самом деле, теперь и наше общество активно подключилось к общемировой дискуссии о том, что важнее - конфиденциальность или безопасность. Начиная с лондонских погромов августа 2011 г., возможность и необходимость доступа спецлужб к зашифрованным данным мессенджеров - одна из самых горячих тем дебатов по обе стороны Атлантики. Напомню, что семь лет назад в Лондоне банды подростков координировали свои действия через BlackBerry Messenger (BBM), сообщения в котором зашифрованы таким образом, что нельзя отследить их источник.





ЗА МЕДВЕДЕЙ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ



Госдума введет обязательную платную регистрацию диких животных и бойцовских собак.



Председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко разработают поправки в закон о ветеринарии, предполагающие обязательную регистрацию содержащихся у граждан диких животных и собак бойцовских пород, рассказал в пятницу журналистам Володин. Регистрация для владельцев таких животных будет платной и обязательной, хозяева других домашних питомцев смогут зарегистрировать их бесплатно. Как подчеркнул председатель Госдумы, обязательной регистрации для владельцев обычных домашних животных не будет.





ИСПАНЦЫ СТАЛИ БОГАЧЕ ИТАЛЬЯНЦЕВ



Экономика Испании возродилась после кризиса, а итальянская стагнирует с начала века.



ВВП на душу населения Испании в 2017 г. составил $38 286 против $38 140,3 у Италии, сообщил МВФ, сравнивающий показатели по паритету покупательной способности в текущих ценах. Фонд прогнозирует, что через пять лет Испания будет на 7% богаче Италии, тогда как десятилетие назад последняя лидировала с отрывом в 10%.



При сохранении тенденций к 2023 г. даже некоторые бывшие социалистические страны, такие как Словакия и Чехия, обгонят Италию по ВВП на душу населения, ожидают эксперты МВФ.



Испания и Италия сильно пострадали от мирового кризиса 2008 г., а потом от европейского долгового кризиса в начале этого десятилетия. Однако первая сейчас - одна из самых быстрорастущих экономик еврозоны. А вторая, по данным ОЭСР, одна из немногих крупных экономик, которая по размеру ВВП даже не вернулась на докризисный уровень.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 20.04.2018