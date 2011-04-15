Рубль может продолжить локальный рост

Российский рынок акций в среду продолжил ралли на волне сообщений о том, что Трамп решил пока не вводить новые санкции в отношении России. Рост рынка усилился после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые показали заметное падение запасов нефти и дистиллятов. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского.



В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+2.83%), телекоммуникационного (+2.69%) и потребительского (+1.68%) секторов.



Индекс ММВБ по итогам торгов подскочил на 2% и закрылся на уровне 2234.91 пункта. Индекс РТС взлетел на 2.74% и остановился на уровне 1152.21 пунктов на фоне укрепления курса рубля к доллару США и евро.



Цены на сырую нефть к концу торгов в России взлетели после обнародования данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Запасы сырой нефти за прошлую неделю выросли на 2.968 млн баррелей, дистиллятов - на 3.107 млн баррелей. Brent подскочила на 2.14% до $73.11 за баррель. WTI взлетела 2.39% до $68.11 за баррель.



На валютном рынке рубль к концу торгов в России вырос на фоне двух факторов: спроса на рублевые активы, который выявил проведенный аукцион ОФЗ, а также возобновление повышательной динамики нефтяных цен. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0.64% до 61.13 руб. за доллар. Пара евро/рубль снизилась на 0.6% до 75.67 руб.



Если спрос на рублевые активы продолжит расти, следует ожидать заметного укрепления курса рубля против доллара США и евро.





"AK&M" от 23.04.2018