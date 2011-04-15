Длинная шестидневная неделя на российском рынке начинается на умеренно негативном внешнем фоне: торги в США в пятницу закончились снижением, которое продолжается и утром в понедельник в Азии. Китайский регулятор снизил требования по резервированию, опасаясь негативного эффекта роста доходностей для банковского сектора. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина.



На глобальных рынках госдолга доходности продолжают ползучее движение вверх, по 10-летним UST значение вплотную подобралось к психологически критическому значению 3%, за которым, как полагают многие игроки американского долгового рынка, может начаться локальная волна распродаж и полный пересмотр стратегии управления. Аналитики, конечно, далеки от апокалиптических ожиданий, на рынках бывало и не такое, но рост волатильности в ближайшие недели из-за этого вполне возможен.



На нефтяном рынке небольшое снижение, но на фоне сильного предшествующего роста это просто консолидация. Драгметаллы разнонаправлены, промышленные металлы в целом в плюсе. Продовольствие также дорожает.





"AK&M" от 23.04.2018