Банк России отмечает рост числа жалоб на пенсионные фонды

В марте 2018 года число жалоб и обращений, поступивших в Банк России в отношении субъектов коллективных инвестиций, увеличилось по сравнению с февралем более чем в два раза до 240 единиц. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Почти половину составили обращения, связанные с несогласием граждан с переводом их пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или из одного НПФ в другой.



Также выросло число жалоб на микрофинансовые организации (на 19% по сравнению с предыдущим месяцем), что может быть связано с соответствующим ростом числа выданных микрозаймов в новогодние праздники. Сообщения с напоминанием погасить просроченную задолженность граждане нередко воспринимают как угрозу и обращаются с жалобами к регулятору.



Всего в отношении некредитных организаций в Банк России поступило 8.3 тыс. жалоб, при этом на банки граждане подали 12.8 тыс. жалоб. Как и в феврале, наибольшую долю обращений в отношении кредитных организаций занимают жалобы по вопросам потребительского кредитования - 40%.





"AK&M" от 23.04.2018