"Энел Россия" планирует выплатить дивиденды за 2017 год из расчёта 0.1449 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "Энел Россия" принял решение созвать на 4 июня годовое собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 10 мая.



Акционерам предстоит утвердить годовую отчётность, устав и внутренние документы общества в новой редакции, обсудить распределение прибыли и выплату дивидендов за 2017 год, избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии, утвердить аудитора на 2018 год и рассмотреть ряд сделок с заинтересованностью.



Совет предварительно утвердил годовую отчётность и рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере 0.14493 руб. на одну обыкновенную акцию.



Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются по состоянию на 22 июня 2018 года.



ПАО "Энел Россия" (ранее - ОАО "Энел ОГК-5", ИНН 6671156423) зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004 года. Производственными филиалами компании являются Конаковская, Невинномысская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций общества составляет 9428.7 МВт по выработке электроэнергии и 2382 Гкал по теплу. Электростанции "Энел России" в 2017 году снизили выработку электроэнергии на 3% до 39.83 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее.



Уставный капитал общества составляет 35.372 млрд руб. и разделён на 35371898370 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Доля Enel Investment Holding B.V. в уставном капитале компании составляет 56.43%, PFR Partners Fund I Limited - 19.03%, Prosperity Capital Management - 8.23%, ПАО "Банк ВТБ" - 3.87%, прочих миноритарных акционеров - 12.44%.



Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по МСФО в 2017 году выросла на 94.77% до 8.544 млрд руб. с 4.387 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3.03% до 74.4 млрд руб. с 72.211 млрд руб., прибыль операционной деятельности - на 35.19% до 13.97 млрд руб. с 10.334 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 98.86% до 10.933 млрд руб. с 5.498 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 27.5% до 17.732 млрд руб. с 13.909 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Энел Россия" по РСБУ в 2017 году выросла на 16.9% до 5.942 млрд руб. с 5.083 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.9% до 74.458 млрд руб. с 72.361 млрд руб., прибыль от продаж - на 50.26% до 11.34 млрд руб. с 7.547 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 13.98% до 7.687 млрд руб. с 6.744 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2018