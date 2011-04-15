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23/04/2018
11:57

Кабмин утвердил концепцию модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита

Правительство РФ утвердило концепцию модернизации бюджетного процесса с внедрением процедуры финансового аудита. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Цель внедрения процедуры финансового аудита - интеграция механизма принятия обоснованных решений о целесообразности или нецелесообразности предоставления государственной поддержки в процессы разработки и формирования государственных программ, составления проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также исполнения федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Внедрение финансового аудита направлено на применение на системной основе экспертизы альтернативных вариантов достижения целей реализации мероприятий, выбора и обоснования механизмов их финансирования; регламентацию процедуры подготовки и рассмотрения предложений об увеличении существующих расходных обязательств или о принятии новых расходных обязательств федерального бюджета с применением инструментов проектного финансирования; стимулирование привлечения частных инвестиций; внедрение лучших международных практик организации планирования и оценки мероприятий с целью повышения качества их подготовки; сокращение государственного участия при реализации мероприятий и замещение расходов федерального бюджета частными инвестициями; включение в процесс принятия решений о предоставлении средств из федерального бюджета результатов финансового аудита наряду с результатами технологического и ценового аудита обоснования инвестиций; уменьшение рисков недостижения или несвоевременного достижения ожидаемых результатов реализации мероприятий в случае сокращения расходов федерального бюджета.

Финансовый аудит будет проводиться в отношении предполагаемых расходов по поддержке национальной экономики, топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-сырьевой базы, сельского хозяйства и рыболовства, водного и лесного хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, связи и информатики, прикладных научных исследований и охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, средств массовой информации. Финансовый аудит будет проводиться, если предполагаемый объём государственной поддержки за счёт федерального бюджета в этих сферах превышает 1 млрд руб. (если не предполагаются капитальные вложения) и более 1.5 млрд руб. (если предполагаются капитальные вложения).

Цель концепции - повышение обоснованности предложений федеральных органов исполнительной власти по предоставлению государственной поддержки за счёт федерального бюджета в целях реализации государственных программ, приоритетных проектов (программ), мероприятий, включённых в проекты государственных программ, и мероприятий непрограммных направлений деятельности федеральных органов исполнительной власти за счёт поиска и оценки различных вариантов достижения заявленных целей с использованием лучших практик обоснования и структурирования инициатив в виде проектов.

"AK&M" от 23.04.2018
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