Геополитика пока перевешивает фактор налоговых платежей

Рубль остается под давлением в начале текущей недели. Основным источником негатива для российской валюты, вероятно, по-прежнему выступает геополитика, в частности, новости о возможных скорых поставках российских зенитных ракетных комплексов с Сирию. На этом фоне рубль в начале торгов теряет более 0.5%. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Давление на рубль сохраняется с пятницы, когда все валюты развивающихся стран теряли позиции против укрепляющегося доллара. Приближающийся пик налоговых платежей 25 апреля пока не оказывает достаточной поддержки российской валюте.



В рамках текущей недели источником поддержки для рубля в паре с евро могут стать итоги заседания ЕЦБ в четверг, способные ослабить евро на глобальных площадках. Сегодняшняя утренняя динамика рубля - пример более высокой волатильности курса, которая в ближайшее время сохранится, так как российская валюта продолжит более остро реагировать на политические новости.





"AK&M" от 23.04.2018