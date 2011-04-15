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23/04/2018
11:56

Россия и Аргентина продолжат сотрудничество в области ядерной медицины

АО "В/О "Изотоп" 19 апреля подписало контракт с компанией Laboratorios Bacon, S.A.I.C. на поставку в Аргентину радиоизотопа молибден-99 производства АО "ГНЦ НИИАР". Как сообщает пресс-служба "Изотопа", документ был подписан в присутствии Торгового представителя РФ в Аргентинской Республике С.Деркача.

Контракт заключён сроком на 2 года и предусматривает поставки на еженедельной основе.

Сотрудничество между "Изотопом" и Laboratorios Bacon началось в 2013 году, но ограничивалось поставками на период техобслуживания аргентинского реактора с целью обеспечения национальных потребностей Аргентины.

В 2017 году российская сторона выполнила ряд "страхующих" поставок, которые позволили избежать срывов в снабжении медицинских учреждений Аргентины жизненно важной изотопной продукцией. Компетенции предприятий ГК "Росатом" в части наработки изотопов медицинского назначения убедили аргентинскую сторону продолжить взаимовыгодное партнерство, что и способствовало заключению двухлетнего контракта.

АО "Всерегиональное объединение "Изотоп" (ИНН 7704674312) - важнейшее звено, осуществляющее связь между производителями изотопной продукции - предприятиями госкорпорации "Росатом" - и потребителями этой продукции на российском и международном рынках. Среди партнёров-покупателей компании - более 100 зарубежных компаний, расположенных в 30-ти странах, и свыше 600 организаций - покупателей изотопной продукции на внутреннем рынке.

Приоритетами АО "В/О "Изотоп" являются обеспечение бесперебойных поставок изотопной продукции, клиентоориентированный подход, активное сотрудничество с ведущими международными организациями по вопросам уменьшения радиологической угрозы, работа по расширению перечня наименований выпускаемых высокотехнологичных изделий.

АО "ГНЦ НИИАР" (входит в состав научного дивизиона ГК "Росатом") - один из крупнейших в России научных центров. В институте действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами. Уникальная многопрофильная экспериментальная база НИИАР позволяет осуществлять исследования в обеспечение ключевых направлений развития о ядерной энергетики России. Занимает первое место в мире в России по номенклатуре производимой радионуклидной продукции.

"AK&M" от 23.04.2018
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