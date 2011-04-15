Энергетики МОЭСК полностью восстановили электроснабжение в Подмосковье

Энергетики ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" 22 апреля завершили основной объём работ по восстановлению электроснабжения потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ в Подмосковье, нарушенное мощнейшим грозовым фронтом, обрушившимся на столичный регион накануне. Об этом сообщает пресс-служба МОЭСК.



Напомним, 21 апреля в Подмосковье гроза с порывами ветра до 25 м/с и сильным дождём спровоцировала падение деревьев и обрыв линий электропередачи. Больше других пострадали север и запад области.



В круглосуточном режиме аварийно-восстановительные бригады сражались с последствиями стихии. В восстановительных работах было задействовано 218 бригад в составе 662-х человек и более 258-ми единиц спецтехники. Оперативная подача электроэнергии обеспечивалась при помощи 102-х передвижных электростанций суммарной мощностью 39.2 МВт. Благодаря этому в короткие сроки удалось обеспечить электроснабжением все социально значимые объекты.



ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.



В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).



Чистая прибыль МОЭСК и её ДЗО за 2017 год по МСФО сократилась в 3.05 раза до 3.081 млрд руб. с 9.395 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.18% до 150.494 млрд руб. со 140.407 млрд руб., прибыль от операционной деятельности снизилась на 40.99% до 9.61 млрд руб. с 16.287 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.6 раза до 3.947 млрд руб. с 10.27 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭСК за 2017 год по РСБУ сократилась в 2.28 раза до 2.671 млрд руб. с 6.079 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.37% до 147.372 млрд руб. со 139.86 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 28.51% до 11.043 млрд руб. с 15.447 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.48% до 4.369 млрд руб. с 7.218 млрд руб.



"AK&M" от 23.04.2018