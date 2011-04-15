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23/04/2018
13:28

Cев яровых культур проведён на площади 3.6 млн га

Яровой сев в РФ на 20 апреля проведён на площади 3.6 млн га, сообщил Минсельхоз РФ.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 2.1 млн га. Из них яровая пшеница посеяна на площади 154.7 тыс. га, яровой ячмень - на площади 727.7 тыс. га. Кукуруза на зерно посеяна на площади 594.4 тыс. га.

В целом по РФ на 20 апреля подкормлено минеральными удобрениями более 9.2 млн га озимых зерновых культур. В Южном федеральном округе подкормлено 4.8 млн га, в Северо-Кавказском федеральном округе - 1.6 млн га, в Северо-Западном федеральном округе - 28.5 тыс. га, в Центральном федеральном округе - 2.4 млн га, в Приволжском федеральном округе - 310.2 тыс. га. В Краснодарском крае, Республике Адыгея и Калининградской области проводится повторная подкормка озимых зерновых культур.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах продолжается посадка картофеля и сев ранних овощей. В целом картофель посажен на площади 15.1 тыс. га. Овощей посеяно 24.4 тыс. га. Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 275.3 тыс. га, подсолнечник - на площади 570.4 тыс. га. Сев сои произведен на площади 58.4 тыс. га, рапса ярового посажено 2.3 тыс. га.



"AK&M" от 23.04.2018
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