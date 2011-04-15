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23/04/2018
16:27

Минсельхоз рекомендовал банкам ускорить выборку льготных кредитов

Минсельхоз рекомендовал банкам ускорить выборку льготных кредитов. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам селекторного совещания с представителями уполномоченных банков по вопросу низкой динамики заключения льготных кредитов малыми формами хозяйствования, которое провёл директор Департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолий Куценко.

В 2018 году предприятиям и организациям АПК на льготное краткосрочное кредитование предусмотрены субсидии в размере 13.5 млрд руб.

На 19 апреля Минсельхоз одобрил льготные краткосрочные кредиты для 4.416 тыс. заёмщиков, относящихся к малым формам хозяйствования, что в 3 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Малые формы хозяйствования планируют заключить кредиты на 34.25 млрд руб. на общую сумму субсидий 2 млрд руб., что в 1.5 раза выше, чем годом ранее.

На 19 апреля банки заключили с малыми формами хозяйствования 3.402 тыс. кредитов на 25.9 млрд руб. на общую сумму субсидий 1.6 млрд руб.

"Минсельхоз одобрил в три раза больше заявок на льготные кредиты для малых форм хозяйствования, чем годом ранее. Радует хороший настрой регионов по отбору и выборке льготных кредитов. Однако есть отстающие регионы, в которых выборка кредитов идет низкими темпами. Представители уполномоченных банков должны принять все необходимые меры для исправления ситуации", - сообщил А.Куценко.

По словам директора департамента, совершенствование механизма льготного кредитования будет продолжено.

Высокий уровень распределения лимита субсидий (выше 50%) на выдачу льготных кредитов малым формам хозяйствования наблюдается в Республиках Тыва и Алтай, Орловской, Тамбовской и Самарской областях.

Низкий уровень распределения лимита субсидий (ниже 50%) - в Белгородской, Московской и Ярославской областях, а также в Удмуртии и Республике Марий Эл.



"AK&M" от 23.04.2018
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