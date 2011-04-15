Подмосковье получит "московскую" воду

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписали соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей Московского региона чистой питьевой водой. Об этом сообщается на официальном сайте столичного градоначальника.



"За последние годы мы реализовали несколько очень серьёзных проектов, улучшающих качество воды. Во-первых, это отказ от хлорки с неприятным запахом - достаточно опасное вещество с точки зрения транспортировки и хранения, а гипохлорит - безвредное и не имеющее запаха вещество, которое обеспечивает необходимый уровень очистки. Второй проект, который мы начали реализовывать, - это озоносорбция, очень дорогой сложный проект, обеспечивающий качество воды на самом лучшем мировом уровне. Сегодня две трети московской воды очищается по новым технологиям", - сказал С.Собянин, цитируемый в сообщении.



Ещё один проект связан с установкой приборов учёта воды, своевременным ремонтом и реконструкцией сетей, что в целом обеспечило около 20% экономии воды в Москве. "Всё это позволяет нам поставлять дополнительные объёмы воды не только москвичам, но и в Московскую область. Сегодняшнее соглашение подразумевает увеличение объёма снабжения чистой водой жителей Подмосковья", - добавил мэр Москвы.



Основная цель соглашения - создать условия для расширения поставок АО "Мосводоканал" качественной питьевой воды в населённые пункты Московской области - Мытищи, Балашиху, Люберцы, Котельники, Дзержинский, Лыткарино, Видное и Ленинский район, Красногорск, Химки, Одинцовский и Солнечногорский районы.



Соглашение позволит модернизировать центральные системы водоснабжения и водоотведения за счёт региональных программ, создать условия для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, развить систему государственного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надёжности деятельности, а также реализовать мероприятия по стимулированию развития сферы водоснабжения и водоотведения на территории Москвы и Московской области.



Двусторонний документ подписан в соответствии с положениями соглашения о стратегическом развитии Московского региона, заключенного между правительствами Москвы и Московской области 15 февраля 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В соглашении определено шесть стратегических совместных проектов, одним из которых является проект "Чистая вода".



АО "Мосводоканал" - крупнейшее предприятие, обеспечивающее водоснабжение и водоотведение в Москве и ряде населенных пунктов Московской области с общим числом потребителей около 15 млн человек, в том числе порядка 900 тыс. жителей Московской области. Ежесуточно потребителям подается около 3 млн куб. м воды.



"AK&M" от 23.04.2018