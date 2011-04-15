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23/04/2018
14:03

На территории бывшего ЗИЛа построят московский филиал Эрмитажа

Московский филиал Эрмитажа построят на территории реорганизуемой промзоны "ЗИЛ". Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии, говорится на официальном сайте столичного мэра.

Новый музей расположат на участке площадью 0.64 га в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Это практически центр строящегося квартала "ЗИЛАРТ".

Здание в 15.28 тыс. кв. м построят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде, разными по высоте помещениями и двойным остеклением, не пропускающим вредный для предметов искусства ультрафиолет. Завершить строительство планируется к 2024 году.

Всего на заседании ГЗК были приняты решения о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, в случае их реализации в Москве будет построено и реконструировано 30.5 тыс. "квадратов" недвижимости. Среди них жилье (13.2 тыс. кв. м), административно-офисные здания (3.4 тыс. кв. м), а также 7.9 тыс. кв. м промышленных зданий и 6 тыс. кв. м иной недвижимости.


"AK&M" от 23.04.2018
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