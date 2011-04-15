Ростех намерен вывести из кризиса "Тракторные заводы"

Госкорпорация "Ростех", в управление которой в конце прошлого года был передан концерн "Тракторные заводы", для финансового оздоровления предприятия привлечёт нового частного инвестора - машиностроительный холдинг "Транспортные компоненты". Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Компания будет работать в партнерстве с дочерней структурой самой госкорпорации. Такое решение о выводе концерна из кризиса было принято на заседании правления Ростеха, которое состоялось 18 апреля.



План Ростеха по финансовому оздоровлению концерна "Тракторные заводы" предусматривает использование механизма частно-государственного партнёрства. Предполагается, что новый собственник решит вопросы дефицита оборотных средств, а также выкупит долги концерна у Внешэкономбанка. Юридически сделку планируется завершить в первом полугодии.



"Принятые меры позволяют не допустить срыва гособоронзаказа, поддержать производство, а также сохранить социальную стабильность в концерне. Предложенный Ростехом комплекс мер позволит запустить в КТЗ более мягкие процедуры финансового оздоровления, где Ростех и частный инвестор получат необходимый юридический контроль", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, цитируемый в сообщении.



Напомним, для оздоровления предприятий "Тракторных заводов" была создана рабочая группа в составе представителей Ростеха, Внешэкономбанка, Минпромторга, Минтруда и региональных органов исполнительной власти, которая в конце 2017 года подготовила дорожную карту по оздоровлению концерна.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



"AK&M" от 23.04.2018