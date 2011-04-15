Правительство поддержало законопроект о цифровых финансовых активах

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению, свидетельствует сообщение кабинета министров.



Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" внесён депутатами Госдумы А.Аксаковым, И.Дивинским, О.Николаевым и членом Совета Федерации Н.Журавлевым.



Законопроектом предусматривается определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в России, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.



Законопроект направлен на определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в Российской Федерации, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путём размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.



Статьёй 1 законопроекта предусмотрено, что им регулируются отношения, возникающие при осуществлении и исполнении обязательств по смарт-контрактам, однако в законопроекте это не отражено. В связи с этим Правительство считает необходимым предусмотреть соответствующие положения в законопроекте.



В статье 2 законопроекта даётся определение цифровых финансовых активов, одним из которых является криптовалюта. При этом законопроект не содержит регулирования правоотношений, возникающих в связи с оборотом криптовалюты, что может повлечь трудности правоприменительной практики.



В соответствии с указанной статьей законопроекта майнингом признаётся деятельность, направленная на создание криптовалюты и (или) валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты. При этом майнинг признаётся предпринимательской деятельностью в случае, если лицо, которое его осуществляет, в течение трёх месяцев подряд превышает лимиты энергопотребления, установленные Правительством РФ.



Правительство считает, что деятельность, направленная на создание криптовалюты, может не быть напрямую связана с формированием реестра транзакций, а заключаться в предоставлении энергетических, технических мощностей, в том числе площадей, на которых размещается необходимое для майнинга оборудование, в связи с чем такая деятельность не может быть отнесена к майнингу. С учётом изложенного Правительство полагает необходимым уточнить определение предлагаемого понятия "майнинг".



Правительство считает целесообразным расширить перечень критериев, на основании которых субъект может быть признан лицом, осуществляющим майнинг, поскольку показатель энергопотребления не даёт однозначного основания для такого вывода.



Учитывая, что законодательством РФ не регламентированы вопросы налогообложения цифровых финансовых активов и сделок, совершаемых с ними, Правительство считает необходимым внести соответствующе изменения в законодательство о налогах и сборах.



С учётом того, что согласно абзацу второму статьи 2 законопроекта цифровой финансовый актив - это имущество в электронной форме, Правительство считает необходимым регламентировать вопросы бухгалтерского учёта в данной части.



В статье 2 законопроекта закрепляются понятия токена и криптовалюты, однако из предложенных определений этих понятий не представляется возможным определить их соотношение между собой. Из положений законопроекта нельзя установить, каким образом регулируется их первичная эмиссия.



Положения законопроекта, а также пояснительная записка к нему не содержат обоснования введения ряда ограничений, налагаемых на резидентов РФ. Так, с учётом положений статьи 3 законопроекта резиденты РФ не могут инвестировать в цифровые финансовые активы в иностранных юрисдикциях. При этом подобное ограничение представляется неоправданным.



Одновременно с этим Правительство отмечает, что согласно положениям статьи 4 законопроекта цифровой кошелёк открывается оператором обмена цифровых финансовых активов только после прохождения процедур идентификации его владельца в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".



Таким образом, вводится ограничение для участия иностранных инвесторов, а также значительно затрудняется возможность участия российских инвесторов и эмитентов в обороте токенов. Учитывая данное обстоятельство, Правительство предлагает предусмотреть в законопроекте возможность проведения оператором обмена цифровыми финансовыми активами упрощённой идентификации дистанционным способом.



Правительство считает целесообразным дополнительно урегулировать вопрос, связанный с правом иностранных инвесторов перечислять криптовалюты на кошелёк эмитента в обмен на токены российского эмитента. Подобная мера позволит повысить инвестиционную привлекательность российских проектов.



В статье 2 законопроекта указывается, что цифровой финансовый актив - это имущество в электронной форме, созданное с использованием криптографических средств.



Предложенное законопроектом определение не позволяет выделить его из числа других объектов, создаваемых с использованием средств криптографической защиты информации, таких как сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи, сессионные ключи, вырабатываемые в процессе установления соединений при реализации протоколов обмена информацией в информационно-телекоммуникационных сетях, подчеркивается в сообщении.



Правительство указывает на целесообразность дать в законопроекте оценку статусу цифрового финансового актива как имущества в электронной форме с учётом принятого в гражданском праве РФ подхода, относящего аналогичные объекты права к категории имущественных прав.



Правительство указывает, что представляется необходимым предусмотреть обязательный контроль за операциями по обмену криптовалюты на валюту РФ или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте.



Вместе с тем отсутствие механизма установления собственников цифровых финансовых активов и лиц, ответственных за функционирование систем цифровых финансовых активов, не позволит противодействовать криминализации данной сферы и использованию названных активов в противоправных целях, а также обеспечить защиту соответствующих прав собственности.



Также Правительство отмечает, что предлагаемые законопроектом определения используемых в нём понятий необходимо скорректировать с технической точки зрения.



"AK&M" от 23.04.2018