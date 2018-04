Линейная часть газопровода "Сила Сибири" построена на 75.5%, Газпром

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил проводимую компанией работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В рамках Восточной газовой программы осуществляется самый масштабный в мировой газовой отрасли проект, который позволит "Газпрому" организовать газоснабжение российских потребителей на Дальнем Востоке и выйти с трубопроводными поставками газа на емкий и быстрорастущий рынок Китая.



На Востоке России идет формирование Якутского и Иркутского центров газодобычи, опорными для которых являются, соответственно, Чаяндинское и Ковыктинское месторождения. В частности, на Чаяндинском месторождении продолжается сооружение объектов обустройства, пробурено 99 газовых скважин, введен в эксплуатацию речной причал в п. Пеледуй для доставки крупногабаритных грузов.



Высокими темпами ведется строительство газопровода "Сила Сибири" - связующего звена между центрами газодобычи и потребителями. К настоящему времени построено 1629.3 км линейной части газопровода или 75.5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.



На площадке будущего Амурского газоперерабатывающего завода, где из предназначенного для экспорта газа будут извлекаться ценные для газохимии компоненты, идет монтаж оборудования первых технологических линий. Завершено возведение важных инфраструктурных объектов предприятия - грузового причала на реке Зее и первоочередных железнодорожных коммуникаций.



На заседании отмечено, что поставки российского газа китайской компании CNPC начнутся в контрактные сроки - 20 декабря 2019 года.



Газпром продолжает реализацию комплекса стратегически важных проектов на западном направлении. Эта работа имеет принципиальное значение для долгосрочного развития Единой системы газоснабжения России (ЕСГ) и обеспечения надежных поставок газа потребителям в европейской части страны и на традиционных рынках дальнего зарубежья.



Компания наращивает мощности для добычи газа на Ямале, который является ключевым для отечественной газовой промышленности на десятилетия вперед. На Бованенковском месторождении - главном для нового Ямальского центра газодобычи - в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию третий газовый промысел. Это позволит в дальнейшем довести добычу на Бованенково до проектного уровня - 115 млрд куб. м газа в год.



Синхронно ведется расширение Северного газотранспортного коридора. Так, в 2018 году будет завершено сооружение линейной части газопровода "Ухта - Торжок - 2": на текущий момент построено 869,5 км из 970 км. На действующем газопроводе "Бованенково - Ухта - 2" предполагается ввести 371 МВт компрессорных мощностей. Кроме того, до конца года планируется проложить около 600 км труб в рамках проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.



Новые газотранспортные мощности позволят, в том числе, обеспечить подачу газа в газопровод "Северный поток - 2" через Балтийское море. По данному проекту получено разрешение федеральных органов Германии на укладку и эксплуатацию газопровода в территориальных водах этой страны. Продолжается работа, связанная с получением национальных разрешений Дании, Швеции и Финляндии и России.



По графику ведется строительство экспортного газопровода через Черное море - "Турецкий поток". Уложен 991 км - 53% от общей протяженности морского участка по двум ниткам.



На заседании было отмечено, что беспрецедентный рост суточных поставок российского газа в Европу и Турцию в зимний период 2017-2018 года (2 марта был установлен новый исторический рекорд - 713.4 млн куб. м) подтверждает востребованность новых газовых магистралей.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома в 2017 году по РСБУ сократилась в 4.1 раза до 100.3 млрд руб. Выручка компании за 2017 год выросла на 9.6% до 4.313 трлн руб. с 3.934 трлн руб.



"AK&M" от 23.04.2018