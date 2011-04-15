Роснефть приступила к испытаниям инновационного полимерного проппанта собственной разработки

Корпоративный исследовательский центр ООО "РН-ЦИР" (входит в научно-проектный комплекс НК "Роснефть") приступил к изготовлению промышленной партии полимерного проппанта - продукта, необходимого для проведения гидроразрыва пласта. Использование этого материала в несколько раз увеличит коэффициент извлечения нефти. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Первая партия материала будет изготовлена в объёме 8 т и доставлена для прохождения испытаний на Самотлорское месторождение. Всего планируется изготовить около 100 т проппанта.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО в 2017 году выросла на 27.6% до 222 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20.6% до 6.014 трлн руб.





"AK&M" от 23.04.2018