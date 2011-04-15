ВТБ повысил уровень катастрофоустойчивости

ВТБ перевёл основные IT-системы обслуживания розничного бизнеса банка на новую катастрофоустойчивую модель, которая гарантирует работоспособность и полную защиту данных клиентов от потерь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении банка.



Информационные системы банка зарезервировали на базе двух геораспределённых дата-центров. Обе площадки являются активными, и их ресурсы будут доступны в штатном режиме. В периоды пиковых нагрузок банк может поддерживать высокую доступность своих сервисов, не увеличивая время ожидания клиентов и сотрудников.



Сохранность данных обеспечена на большинстве критичных систем, включая АБС, систему противодействия мошенничеству, процессинг, CRM и систему дистанционного банкинга, обеспечивающую онлайн-подключения физических лиц.



В случае внештатной ситуации записанная в базы данных аварийной площадки информация будет задублирована в резервном дата-центре без каких-либо потерь.



Проект реализуется компанией "Инфосистемы Джет".

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



"AK&M" от 23.04.2018