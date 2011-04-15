Чистая прибыль Мостотреста за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" за 2017 год по МСФО снизилась на 39.76% до 3.02 млрд руб. с 5.013 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 18.59% до 207.775 млрд руб. со 175.198 млрд руб., прибыль от операционной деятельности упала на 37.49% до 8.827 млрд руб. с 14.121 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 38.12% до 5.153 млрд руб. с 8.328 млрд руб.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Акционерная структура Мостотреста: ОАО "ТФК-Финанс" владеет 94.2% уставного капитала компании, АО "Управляющая компания "Трансфингруп" Д.У. - 5.08%.



Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 4.69 раза до 2.231 млрд руб. с 476 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 24.07% до 84.247 млрд руб. с 67.902 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 0.56% до 4.88 млрд руб. с 4.853 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.35 раза до 3.282 млрд руб. с 1.399 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.42 раза до 8.586 млрд руб. с 3.552 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 20.44% до 147.841 млрд руб. со 122.75 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.99 раза до 10.918 млрд руб. с 3.649 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 3.02 раза до 11.546 млрд руб. с 3.825 млрд руб.





"AK&M" от 23.04.2018