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23/04/2018
14:45

Д.Медведев утвердил комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики России

Правительство РФ утвердило комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

План предусматривает действия по повышению энергетической эффективности в отношении регулируемых инфраструктурных компаний, предприятий промышленности, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов.

В отношении регулируемых инфраструктурных компаний предусмотрены действия по снижению потерь энергетических ресурсов в ходе их транспортировки и при потреблении.

В части энергосбережения предусматривается сочетание мер прямого административного воздействия и стимулирующих мер, а также информационное и методологическое обеспечение реализации политики по повышению энергоэффективности.

Цель плана - модернизация основных фондов, увеличение вклада технологического фактора в снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта не менее чем до 1.5% в год.


"AK&M" от 23.04.2018
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